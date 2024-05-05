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На Одещині водій легковика наїхав на 11-річну дівчинку, після чого доставив дитину до лікарні

11:37, 5 травня 2024
Дівчинка обійшлася переломом руки.
На Одещині водій легковика наїхав на 11-річну дівчинку, після чого доставив дитину до лікарні
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Поліцейські розслідують ДТП, що сталася у Білгороді-Дністровському, в результаті якої постраждала дитина. Інцидент трапився вчора, 3 травня, близько 13:00 на вулиці Ізмаїльській. Про це повідомила поліція Одеської області.

Попереднє розслідування показало, що 38-річний житель села Випасне, керуючи автомобілем «ВАЗ», скоїв наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Водій доставив дитину до місцевої лікарні, де медики діагностували їй перелом руки.

Водій проходив перевірку на стан сп’яніння, результат якої показав відсутність алкоголю в його організмі. Наразі правоохоронці ведуть розслідування цієї справи.

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