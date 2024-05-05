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В Одесской области водитель легковушки наехал на 11-летнюю девочку, после чего доставил ребенка в больницу

11:37, 5 мая 2024
Девочка обошлась переломом руки.
В Одесской области водитель легковушки наехал на 11-летнюю девочку, после чего доставил ребенка в больницу
Источник фото: od.npu.gov.ua
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Полицейские расследуют ДТП, произошедшее в Белгороде-Днестровском, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел вчера, 3 мая, около 13:00 на улице Измаильской. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Предварительное расследование показало, что 38-летний житель села Выпасное, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель доставил ребенка в местную больницу, где медики диагностировали ей перелом руки.

Водитель проходил проверку на состояние опьянения, результат которой показал отсутствие алкоголя в его организме. Сейчас правоохранители ведут расследование этого дела.

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