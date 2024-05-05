Поздно ночью скауты доставили Благодатный огонь из Иерусалима в пункт пропуска «Староказачье».

Источник фото: ГПСУ

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину поздно вечером накануне праздника Пасхи. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Согласно информации, скауты доставили этот священный символ в пункт пропуска «Староказачье», который расположен на украинско-молдавской границе.

Встреча Благодатного огня в Украине была организована специально. Капелланы и пограничники Южного регионального управления приняли участие в этом важном событии.

Также в Госпогранслужбе показали кадры, как именно в Украине был принят Благодатный огонь. Эта святыня играет большую роль в пасхальных обрядах и символизирует свет и надежду.

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