Украинцы становятся на колени только для молитвы, – Зеленский

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в праздничную Пасху, выразив слова поддержки и сочувствия всем гражданам страны. В своем обращении, которое прозвучало из Софийского собора в Киеве, где проходит выставка украинских художников, Зеленский подчеркнул духовную силу и величие нации, отметив, что украинцы не станут на колени, только для молитвы.

«Это иконы на ящиках от боеприпасов. Пропитанные дымом нашей земли и духом нашего народа. Символы больших испытаний и большой силы, которая помогает нам их преодолевать. Каждая из этих икон - словно божественное проявление. Доказательство того, что небо с нами. Ответ на вопрос, почему украинцы выстояли", - сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев молиться друг за друга, поддерживать и объединяться в это трудное время. Он верит в победу добра над злом и отметил, что Бог всегда будет на стороне тех, кто борется за правду и мир.

Президент также выразил поддержку всем бойцам, которые находятся в окопах и на передовой, отметив, что сегодня украинцы объединяются в общей молитве за мир и безопасность на нашей земле.

«На этих иконах - имена героев, которые отдали жизнь, чтобы нас защитить. Которые показали: украинцы становятся на колени только в молитве. И никогда - перед захватчиками и оккупантами", - отметил Зеленский.

Зеленский призвал украинцев верить в будущее, когда наша страна будет снова возвращена к миру и процветанию, когда Бог вернется на нашу землю, очистит ее от врагов и подарит детям радость и счастье.

«Сегодня наша молитва - за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Усеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, покоем, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, которые чертями временно оккупированы. Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и побережье морей. Так всегда было. Так точно будет", - сказал Зеленский.

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