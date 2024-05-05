В Киеве произошел пожар на территории родильного дома

Пожарные ликвидировали возгорание за несколько минут.

Источник фото: ГСЧС

Пожарные успешно справились с возгоранием, которое вспыхнуло на территории роддома в Киеве. По информации ГСЧС, пожар возник на втором этаже неэксплуатируемого административного здания на проспекте Валерия Лобановского, что в Соломенском районе столицы.

Согласно полученной информации, возгорание было локализовано в субботу в 16:52 и полностью ликвидировано в 16:57. На месте происшествия оперативно работали 13 спасателей, которые использовали 3 единицы специальной и основной пожарно-спасательной техники.

Благодаря быстрой реакции пожарных, удалось избежать жертв и пострадавших. Сейчас правоохранительные органы начали расследование для установления причин и обстоятельств пожара.

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