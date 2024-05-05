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Какая тактика россиян на Бахмутском направлении, – рассказали в ВСУ

11:01, 5 мая 2024
Российские оккупанты переходят к массовым штурмам с мобилизованными военными.
Какая тактика россиян на Бахмутском направлении, – рассказали в ВСУ
Источник фото: volynnews.com
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россия продолжает штурмовать украинские позиции на Бахмутском направлении, используя мобилизованных бойцов, которые опережают технику в штурмах, сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

«Достаточно значительное количество российских подразделений укомплектованы мобилизованными, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах, а просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы, при чем в первых штурмовых рядах идут именно они», - пояснил он.

По словам Калашникова, если врагу удается занять позиции, к нему приходят более опытные военные, которые создают огневые рубежи. Он также отметил, что пропаганда работает на вражеских бойцов, которые готовы умереть, чем попасть в плен.

Военный также отметил, что враг использует чаще комплексы артиллерийского боя (КАБ), поскольку их артиллерийские удары не такие эффективные, какими хотели бы. «Да, враг осуществляет от 10 до 12 тысяч выстрелов по линии фронта, однако это не то количество, которое нужно для активных штурмовых действий», - отметил он.

В общем, вражеские силы продолжают штурмовать позиции ВСУ, нанося удары по оборонительным рубежам и мирному населению.

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