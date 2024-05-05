Макрон собирается давить на главу Китая по поводу торгового дисбаланса и войны в Украине

Макрон будет призывать Си Цзиньпина повлиять на россию через Китай.

Источник фото: reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин прибудет в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи ожидается, что Макрон выразит давление на китайского лидера, призывая его использовать свое влияние на россию, страну-террориста, в рамках попытки остановить военную агрессию против Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Кроме этого, Макрон будет пытаться добиться уменьшения торговых дисбалансов с Китаем. По данным Reuters, эта информация стала известна накануне визита Си во Францию, когда советник Елисейского дворца отметил, что Франция должна продолжать давить на Китай для получения больших гарантий в сфере торговли.

Также ожидается, что Си Цзиньпин встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время чего будут обсуждаться разногласия между странами ЕС, которые подорвали их способность влиять на Китай.

Стоит отметить, что канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си Цзиньпину в Париже. Однако Франция будет пытаться использовать визит китайской делегации для давления на Пекин в деле остановки военной агрессии россии против Украины.

«Поскольку Китай является одним из главных партнеров россии, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги влияния, которые он имеет на москву, чтобы изменить расчеты россии и помочь внести свой вклад в решение конфликта», - сказал советник Елисейского дворца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.