Практика судов
  1. В мире

Макрон собирается давить на главу Китая по поводу торгового дисбаланса и войны в Украине

10:07, 5 мая 2024
Макрон будет призывать Си Цзиньпина повлиять на россию через Китай.
Макрон собирается давить на главу Китая по поводу торгового дисбаланса и войны в Украине
Источник фото: reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Китая Си Цзиньпин прибудет в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи ожидается, что Макрон выразит давление на китайского лидера, призывая его использовать свое влияние на россию, страну-террориста, в рамках попытки остановить военную агрессию против Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Кроме этого, Макрон будет пытаться добиться уменьшения торговых дисбалансов с Китаем. По данным Reuters, эта информация стала известна накануне визита Си во Францию, когда советник Елисейского дворца отметил, что Франция должна продолжать давить на Китай для получения больших гарантий в сфере торговли.

Также ожидается, что Си Цзиньпин встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время чего будут обсуждаться разногласия между странами ЕС, которые подорвали их способность влиять на Китай.

Стоит отметить, что канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си Цзиньпину в Париже. Однако Франция будет пытаться использовать визит китайской делегации для давления на Пекин в деле остановки военной агрессии россии против Украины.

«Поскольку Китай является одним из главных партнеров россии, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги влияния, которые он имеет на москву, чтобы изменить расчеты россии и помочь внести свой вклад в решение конфликта», - сказал советник Елисейского дворца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получили гарантированную отсрочку от призыва

Чиновников, занимающихся экспертизой нормативных актов, фактически приравняли к лицам с инвалидностью в вопросе предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК

Ссылки апелляционного суда в определении на то, что участники трижды уведомлялись об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Военный получил травмы при эвакуации раненого, но командир запретил ему проходить медицинское обследование: что решил суд

Военнослужащий получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно оставил подразделение для прохождения медицинского обследования.

Даже если жилье или земля имеют другого собственника, это не дает права должностным лицам входить на эти объекты без разрешения фактического владельца за пределами законных процедур – ВС

Должностные лица городского совета и директор КП путем снятия заградительной сетки через соседний двор незаконно проникли во владение лица – усадьбу и противоправно провели осмотр земельного участка – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду