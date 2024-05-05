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Макрон збирається тиснути на главу Китаю щодо торгівельного дисбалансу та війни в Україні

10:07, 5 травня 2024
Макрон закликатиме Сі Цзіньпіна вплинути на росію через Китай.
Макрон збирається тиснути на главу Китаю щодо торгівельного дисбалансу та війни в Україні
Джерело фото: reuters
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Голова Китаю Сі Цзіньпін прибуде до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі очікується, що Макрон висловить тиск на китайського лідера, закликаючи його використати свій вплив на росію, країну-терориста, в рамках спроби зупинити військову агресію проти України. Про це повідомляє видання Reuters.

Крім цього, Макрон буде намагатися домогтися зменшення торговельних дисбалансів з Китаєм. За даними Reuters, ця інформація стала відома напередодні візиту Сі до Франції, коли радник Єлисейського палацу зазначив, що Франція повинна продовжувати тиснути на Китай для отримання більших гарантій у сфері торгівлі.

Також очікується, що Сі Цзіньпін зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, під час чого буде обговорено розбіжності між країнами ЄС, які підірвали їхню спроможність впливати на Китай.

Варто відзначити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не долучиться до Макрона та Сі Цзіньпіна в Парижі. Однак Франція намагатиметься використати візит китайської делегації для тиску на Пекін у справі зупинки військової агресії росії проти України.

«Оскільки Китай є одним з головних партнерів росії, наша мета полягає в тому, щоб використовувати важелі впливу, які він має на москву, щоб змінити розрахунки росії і допомогти зробити свій внесок у вирішення конфлікту», – сказав радник Єлисейського палацу.

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