До 500 тисяч грн на власну справу та працевлаштування: на яку підтримку можуть розраховувати ВПО

ВПО можуть отримати професійне навчання та працевлаштування, а також гранти на відкриття власної справи.

Джерело фото: ti-ukraine.org

Протягом останніх років в Україні підтримка внутрішньо переміщених осіб стала одним із пріоритетних завдань уряду. Державна служба зайнятості повідомила ПРО широкий спектр послуг, серед яких працевлаштування, допомога у підготовці документів, консультування та правова підтримка.

Працевлаштування. За останні два роки понад 130 тисяч внутрішніх переселенців скористалися послугами служби зайнятості, а 34 тисячі з них знайшли роботу. Спеціалісти служби надають індивідуальний підбір вакансій, враховуючи освіту, досвід роботи та побажання працівників.

Професійне навчання. ВПО можуть отримати ваучер на навчання за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це дає їм можливість безкоштовно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію. Безробітним надається можливість навчатися безкоштовно у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за близько 400 освітніми програмами.

Програма надання грантів на започаткування або розвиток власного бізнесу стимулює самозайнятість та підтримує підприємницькі ідеї ВПО. Заяву на отримання гранту можна подати через Дію.

Пропонується грантовий проєкт «Власна справа», що дає можливість отримати від 50 до 250 тисяч гривень на втілення своєї підприємницької мрії.

На ще одну грантову програму «Грант для ветеранів та їх подружжя» можуть подаватися переселенці зі статусом учасника бойових дій або їх подружжя. У рамках цієї програми можна розраховувати на такі грантові суми:

до 250 тисяч гривень – за умови створення одного робочого місця;

від 250 до 500 тисяч гривень – за умови створення двох робочих місць;

від 500 до 1 млн грн може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрований як фізична особа-підприємець протягом 36 місяців до дати подачі документів, за умови створення чотирьох нових робочих місць.

Уряд також надає фінансову підтримку роботодавцям, які наймають внутрішньо переміщених осіб. Зміни в законодавстві передбачають збільшення компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану.

Зазначається, що з початку війни в Україні, понад 5 тисяч ВПО пройшли професійне навчання, 4 тисячі отримали ваучери на навчання, а 32 тисячі були успішно працевлаштовані з допомогою компенсації роботодавця.

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