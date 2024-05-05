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До 500 тысяч грн на собственное дело и трудоустройство: на какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ

09:49, 5 мая 2024
ВПЛ могут получить профессиональное обучение и трудоустройство, а также гранты на открытие собственного дела.
До 500 тысяч грн на собственное дело и трудоустройство: на какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ
Источник фото: ti-ukraine.org
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В последние годы в Украине поддержка внутренне перемещенных лиц стала одной из приоритетных задач правительства. Государственная служба занятости сообщила о широком спектре услуг, среди которых трудоустройство, помощь в подготовке документов, консультирование и правовая поддержка.

Трудоустройство. За последние два года более 130 тысяч внутренних переселенцев воспользовались услугами службы занятости, а 34 тысячи из них нашли работу. Специалисты службы предоставляют индивидуальный подбор вакансий, учитывая образование, опыт работы и пожелания работников.

Профессиональное обучение. ВПЛ могут получить ваучер на обучение за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования. Это дает им возможность бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию. Безработным предоставляется возможность обучаться бесплатно в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости по около 400 образовательным программам.

Программа предоставления грантов на открытие или развитие собственного бизнеса стимулирует самозанятость и поддерживает предпринимательские идеи ВПЛ. Заявление на получение гранта можно подать через Дию.

Предлагается грантовый проект «Собственное дело», что дает возможность получить от 50 до 250 тысяч гривен на воплощение своей предпринимательской мечты.

На еще одну грантовую программу «Грант для ветеранов и их супругов» могут подаваться переселенцы со статусом участника боевых действий или их супруги. В рамках этой программы можно рассчитывать на следующие грантовые суммы:

- до 250 тысяч гривен - при условии создания одного рабочего места;

- от 250 до 500 тысяч гривен - при условии создания двух рабочих мест;

- от 500 до 1 млн грн может получить участник боевых действий или лицо с инвалидностью вследствие войны, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель в течение 36 месяцев до даты подачи документов, при условии создания четырех новых рабочих мест.

Правительство также оказывает финансовую поддержку работодателям, которые нанимают внутренне перемещенных лиц. Изменения в законодательстве предусматривают увеличение компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения.

Отмечается, что с начала войны в Украине, более 5 тысяч ВПЛ прошли профессиональное обучение, 4 тысячи получили ваучеры на обучение, а 32 тысячи были успешно трудоустроены с помощью компенсации работодателя.

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