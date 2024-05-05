В Варшаве сгорел автомобиль, среди погибших есть украинцы

В Польше произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, двое из них украинцы.

Источник фото: PAP

В польской столице Варшаве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем BMW, в результате которого погибли двое граждан Украины и один - Беларуси. Инцидент произошел еще днем в пятницу, но детали происшествия стали позже. Об этом сообщает RMF24.

По полученной информации, автомобиль, который врезался в дерево, сразу загорелся огнем. На месте происшествия работали пожарные, а движение на улице Вогла было перекрыто в течение нескольких часов.

До прибытия спасателей, другие водители пытались потушить пламя собственными огнетушителями, но безуспешно из-за его силы. Когда первые пожарные прибыли, автомобиль был уже полностью охвачен огнем, сообщил Войцех Капчинский из столичной пожарной охраны.

На месте инцидента также работали правоохранители под руководством прокурора Окружной прокуратуры Варшавы. В результате осмотра места аварии было установлено, что погибли трое мужчин, вероятно, двое из которых были гражданами Украины, а один - гражданином Беларуси.

По делу уже начато расследование. По предварительным выводам, причиной ДТП стало превышение скорости и потеря управления автомобилем BMW. Расследование ведется по факту непреднамеренного смертельного ДТП.

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