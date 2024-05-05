У Варшаві згорів автомобіль, серед загиблих є українці

У Польщі сталася ДТП, в результаті якої загинули троє людей, двоє з них українці.

Джерело фото: PAP

У польській столиці Варшаві сталась дорожньо-транспортна пригода з автомобілем BMW, в результаті якої загинули двоє громадян України і один – Білорусі. Інцидент трапився ще вдень у п’ятницю, але деталі події стали пізніше. Про це повідомляє RMF24.

За отриманою інформацією, автомобіль, який врізався в дерево, відразу зайнявся вогнем. На місці події працювали пожежники, а рух на вулиці Вогла був перекритий протягом кількох годин.

До прибуття рятувальників, інші водії намагалися загасити полум'я власними вогнегасниками, але безуспішно через його силу. Коли перші пожежні прибули, автомобіль був вже повністю охоплений вогнем, повідомив Войцех Капчинський зі столичної пожежної охорони.

На місці інциденту також працювали правоохоронці під керівництвом прокурора Окружної прокуратури Варшави. Внаслідок огляду місця аварії було встановлено, що загинули троє чоловіків, ймовірно, двоє з яких були громадянами України, а один – громадянином Білорусі.

У справі вже розпочато розслідування. За попередніми висновками, причиною ДТП стало перевищення швидкості та втрата керування автомобілем BMW. Розслідування ведеться за фактом ненавмисного смертельного ДТП.

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