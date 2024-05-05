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Військова допомога США у $61 млрд допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році, – радник з нацбезпеки Салліван

09:13, 5 травня 2024
Україна готується до нового контрнаступу у 2025 році.
Військова допомога США у $61 млрд допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році, – радник з нацбезпеки Салліван
Джерело фото: U.S. Embassy in Ukraine
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Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від США у розмірі 61 мільярда доларів, повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише Financial Times.

За словами Саллівана, незважаючи на фінансування від США, очікується "прогрес росіян на полі бою" у найближчий період, оскільки "перемикач не можна миттєво перемкнути".

Financial Times вказує, що коментарі Саллівана стосовно потенційного контрнаступу є найчіткішим формулюванням позиції Білого дому щодо подальшого розвитку війни, якщо Джо Байдена знову оберуть президентом у листопаді.

Згідно з джерелами FT, будь-який новий наступ України у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування з боку Конгресу США та схвалення Білого дому.

У той же час, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп висловив скептицизм стосовно допомоги Україні, обіцяючи спробувати швидко припинити війну і шукати врегулювання через переговори.

За даними FT, неназвані українські чиновники висловили надію, що в наступному році ситуацію вдасться переломити.

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