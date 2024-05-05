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Онлайн-шахрайство під час війни: як захистити себе від фінансових втрат

08:55, 5 травня 2024
Кіберполіція попереджає – шахраї використовують війну для своїх схем.
Онлайн-шахрайство під час війни: як захистити себе від фінансових втрат
Джерело фото: bukinfo
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Шахраї активно використовують ситуацію в Україні, пов'язану з повномасштабною війною, для своїх схем. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція здійснює реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події. Про це попереджає пресслужба кіберполіції, закликаючи громадян бути особливо обережними в інтернеті.

У звіті кіберполіції зазначається, що шахраї вигадують різноманітні схеми, включаючи кол-центри, фейкові магазини, обманні пропозиції щодо евакуації з небезпечних регіонів та навіть фальшиве волонтерство. Це становить серйозну загрозу для безпеки громадян і може призвести до фінансових втрат.

Кіберполіція активно займається виявленням та припиненням діяльності цих зловмисників. Громадяни, які стали жертвами онлайн-шахрайства, можуть повідомити про це до кіберполіції. Для цього існують різні способи зв'язку з правоохоронцями.

Найпростіший спосіб - надіслати заяву Департаменту кіберполіції на електронну пошту за адресою [email protected]. Також можна зателефонувати на безкоштовну лінію 0 800 50 51 70 з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00.

Крім того, громадяни можуть скористатися електронною формою для повідомлення про правопорушення на офіційному веб-сайті кіберполіції. На веб-сайті слід вказати особисті дані, адресу проживання та реєстрації, а також надати деталі щодо події, що сталася. Важливо пам'ятати про необхідність обережності та перевірки інформації перед здійсненням будь-яких фінансових операцій в мережі Інтернет.

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