Онлайн-мошенничество во время войны: как защитить себя от финансовых потерь

Киберполиция предупреждает - мошенники используют войну для своих схем.

Источник фото: bukinfo

Мошенники активно используют ситуацию в Украине, связанную с полномасштабной войной, для своих схем. Согласно пункту 5 части первой статьи 23 Закона Украины «О Национальной полиции» полиция осуществляет реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или событиях. Об этом предупреждает пресс-служба киберполиции, призывая граждан быть особенно осторожными в интернете.

В отчете киберполиции отмечается, что мошенники придумывают различные схемы, включая колл-центры, фейковые магазины, обманные предложения по эвакуации из опасных регионов и даже фальшивое волонтерство. Это представляет серьезную угрозу для безопасности граждан и может привести к финансовым потерям.

Киберполиция активно занимается выявлением и пресечением деятельности этих злоумышленников. Граждане, которые стали жертвами онлайн-мошенничества, могут сообщить об этом в киберполицию. Для этого существуют различные способы связи с правоохранителями.

Самый простой способ - отправить заявление Департаменту киберполиции на электронную почту по адресу [email protected]. Также можно позвонить на бесплатную линию 0 800 50 51 70 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Кроме того, граждане могут воспользоваться электронной формой для сообщения о правонарушении на официальном веб-сайте киберполиции. На веб-сайте следует указать личные данные, адрес проживания и регистрации, а также предоставить детали относительно произошедшего события. Важно помнить о необходимости осторожности и проверки информации перед осуществлением любых финансовых операций в сети Интернет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.