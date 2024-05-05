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Военная помощь США в $61 млрд поможет Украине осуществить контрнаступление в 2025 году, - советник по нацбезопасности Салливан

09:13, 5 мая 2024
Украина готовится к новому контрнаступлению в 2025 году.
Военная помощь США в $61 млрд поможет Украине осуществить контрнаступление в 2025 году, - советник по нацбезопасности Салливан
Источник фото: U.S. Embassy in Ukraine
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Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи от США в размере 61 миллиарда долларов, сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет Financial Times.

По словам Салливана, несмотря на финансирование от США, ожидается «прогресс россиян на поле боя» в ближайший период, поскольку «переключатель нельзя мгновенно переключить».

Financial Times указывает, что комментарии Салливана относительно потенциального контрнаступления является четкой формулировкой позиции Белого дома относительно дальнейшего развития войны, если Джо Байдена снова изберут президентом в ноябре.

Согласно источникам FT, любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса США и одобрения Белого дома.

В то же время, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил скептицизм относительно помощи Украине, обещая попытаться быстро прекратить войну и искать урегулирование через переговоры.

По данным FT, неназванные украинские чиновники выразили надежду, что в следующем году ситуацию удастся переломить.

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