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Яка тактика росіян на Бахмутському напрямку, – розповіли в ЗСУ

11:01, 5 травня 2024
Російські окупанти переходять до масових штурмів з мобілізованими військовими.
Яка тактика росіян на Бахмутському напрямку, – розповіли в ЗСУ
Джерело фото: volynnews.com
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росія продовжує штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку, використовуючи мобілізованих бійців, які випереджають техніку в штурмах, повідомив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

«Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони», - пояснив він.

За словами Калашнікова, якщо ворогу вдається зайняти позиції, до нього приходять більш досвідчені військові, які створюють вогневі рубежі. Він також зауважив, що пропаганда працює на ворожих бійців, які готові померти, аніж потрапити в полон.

Військовий також зазначив, що ворог використовує частіше комплекси артилерійського бою (КАБ), оскільки їхні артилерійські удари не такі ефективні, якими хотіли б. «Так, ворог здійснює від 10 до 12 тисяч пострілів по лінії фронту, однак це не та кількість, яка потрібна для активних штурмових дій», - зазначив він.

Загалом, ворожі сили продовжують штурмувати позиції ЗСУ, наносячи удари по оборонним рубежам і мирному населенню.

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