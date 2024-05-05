У Києві сталася пожежа на території пологового будинку

Пожежники ліквідували загоряння за кілька хвили.

Джерело фото: ДСНС

Пожежники успішно впоралися з загорянням, яке спалахнуло на території пологового будинку у Києві. За інформацією ДСНС, пожежа виникла на другому поверсі неексплуатованої адміністративної будівлі на проспекті Валерія Лобановського, що у Солом'янському районі столиці.

Згідно з отриманою інформацією, загоряння було локалізовано в суботу о 16:52 та повністю ліквідовано о 16:57. На місці події оперативно працювали 13 рятувальників, які використовували 3 одиниці спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки.

Завдяки швидкій реакції пожежних, вдалося уникнути жертв та постраждалих. Наразі правоохоронні органи розпочали розслідування для встановлення причин та обставин пожежі.

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