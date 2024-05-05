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Українці стають на коліна лише для молитви, – Зеленський

10:25, 5 травня 2024
Зеленський привітав українців з Великоднем.
Українці стають на коліна лише для молитви, – Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у святковий Великдень, висловивши слова підтримки та співчуття всім громадянам країни. У своєму зверненні, яке прозвучало з Софійського собору у Києві, де відбувається виставка українських митців, Зеленський підкреслив духовну силу та велич нації, наголосивши, що українці не стануть на коліна, лише для молитви.

«Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі й духом нашого народу. Символи великих випробувань і великої сили, яка допомагає нам їх долати. Кожна з цих ікон - немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли», – сказав Зеленський.

Президент закликав українців молитися одне за одного, підтримувати та об'єднуватися в цей важкий час. Він вірить у перемогу добра над злом та зазначив, що Бог завжди буде на боці тих, хто бореться за правду та мир.

Президент також висловив підтримку усім бійцям, які знаходяться в окопах та на передовій, зазначивши, що сьогодні українці об'єднуються в спільній молитві за мир та безпеку на нашій землі.

«На цих іконах – імена героїв, які віддали життя, аби нас захистити. Які показали: українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи – перед загарбниками й окупантами», – зазначив Зеленський.

Зеленський закликав українців вірити у майбутнє, коли наша країна буде знову повернута до миру та процвітання, коли Бог повернеться на нашу землю, очистить її від ворогів і подарує дітям радість та щастя.

«Сьогодні наша молитва - за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде», - сказав Зеленський.

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