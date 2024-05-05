Пізно вночі скаути доставили Благодатний вогонь з Єрусалиму в пункт пропуску «Старокозаче».

Джерело фото: ДПСУ

Благодатний вогонь з Єрусалиму прибув до України пізно ввечері напередодні свята Великодня. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Згідно з інформацією, скаути доставили цей священний символ до пункту пропуску "Старокозаче", що розташований на українсько-молдовському кордоні.

Зустріч Благодатного вогню в Україні була організована спеціально. Капелани та прикордонники Південного регіонального управління взяли участь у цьому важливому події.

Також у Держприкордонслужбі показали кадри, як саме в Україні був прийнятий Благодатний вогонь. Ця святиня відіграє велику роль у великодніх обрядах та символізує світло та надію.

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