Как украинские военные сбили российский Су-25, – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ

Сухопутные войска сбили российский самолет Су-25 с помощью системы ПВО.

Источник фото: Минобороны рф

Украинские военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады сбили самолет Су-25 российских оккупационных войск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Подробности сбития российского самолета Су-25 раскрыл представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаша во время телемарафона. Он отметил, что самолет был «приземлен» украинскими военными, которые действуют в рамках Сухопутных войск ВСУ. Евлаш пояснил, что в Сухопутных войсках также есть системы противовоздушной обороны, которые оказались действенными в сбивании самолета.

«Вы видите, что этот самолет сбило подразделение Сухопутных войск ВСУ. Как вы знаете, в Сухопутных войсках тоже есть системы ПВО. В частности, мы видим работу малого и среднего радиуса ПВО, которые могут справляться, в частности, с самолетами, и являются крайне важными", - сказал он.

Спикер отметил, что этот инцидент является еще одним доказательством необходимости украинским Вооруженным Силам соответствующих средств для поражения подобных целей. Евлаш отметил, что среди таких средств должны быть переносные зенитно-ракетные комплексы, а также более мощные системы, такие как комплексы «БУК», чтобы эффективно противостоять российским военным вертолетам и штурмовикам, в частности Су-25.

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