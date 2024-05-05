Як росія використовує безпілотники для атак на Україну, – розповіли в Повітряних силах ЗСУ

Росіяни запускають дрони з Курська, Білгородської області та на мису Чауда.

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Російські окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати, відомі як "шахеди", із різних місць для здійснення атак на територію України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону.

За його словами, російські війська мають кілька баз для запуску цих безпілотників, зокрема у Курській та Білгородській областях, а також на мисі Чауда в Криму. Євлаш зауважив, що окупанти чергують місця запусків "шахедів", щоб ускладнити завдання українській протиповітряній обороні.

Він пояснив, що безпілотні літальні апарати можуть змінювати маршрути всередині країни, об'єднуватися та розділятися для здійснення атак з різних напрямків.

"Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони надалі", - розповів Євлаш.

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