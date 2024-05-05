Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими у Великодню ніч.

Джерело фото: volynnews.com

У своєму Великодньому зверненні Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між росією та Україною за принципом «всіх на всіх». Ці слова прозвучали під час служби в соборі святого Георгія в Фенері, що розташований в турецькому Стамбулі.

Предстоятель православної церкви наголосив на важливості досягнення миру як в Україні, так і на Близькому Сході, зокрема, «на основі справедливого врегулювання та солідарності».

Варфоломій також висловив підтримку ініціативі «Наш выход» - російського руху, який займається пошуком військових армії рф. Він висловив підтримку ідеї обміну військовими між росією та Україною з нагоди Великодня, підкресливши, що це було б «дуже конкретним виявом сили Воскресіння Господнього».

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