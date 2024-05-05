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Останні російські обстріли по енергетичній інфраструктурі завдали збитків на понад $1 млрд, – Міненерго

13:43, 5 травня 2024
Найбільших збитків зазнали об’єкти теплової інфраструктури, гідрогенерації, та системи передачі електроенергії.
Останні російські обстріли по енергетичній інфраструктурі завдали збитків на понад $1 млрд, – Міненерго
Джерело фото: Міністерство енергетики України
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Після серії атак російських сил на українську енергетичну інфраструктуру весняного періоду зафіксували збитки на понад 1 мільярд доларів. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра, основні пошкодження від атак сталися на об’єктах теплової та гідрогенерації, а також системах передачі електроенергії. Постійні атаки дронами, балістикою або артилерією на різні енергетичні об’єкти продовжуються, що призводить до погіршення ситуації.

«Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна», - підкреслив Галущенко. Він також зазначив, що завдяки сприятливим погодним умовам, енергосистему вдається балансувати потужностями відновлюваних джерел енергії.

У деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається обстрілам, діють обмеження електропостачання. Проте, зараз проводяться роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації, Україна залучає допомогу міжнародних партнерів.

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