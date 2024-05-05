НАТО установило «красные линии» для вмешательства в войну в Украине

Вмешательство возможно, если путин привлечет другие страны.

Источник фото: BBC

По неофициальным данным, НАТО установило по крайней мере две «красные линии», которые указывают на возможное прямое вмешательство Альянса в случае обострения войны в Украине. Об этом сообщает Repubblica.

«100 тысяч человек готовы вмешаться, если Путин привлечет другие страны», - говорится в сообщении.

Согласно информации, полученной очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций, НАТО определило эти «красные линии» как возможные пункты прямого вмешательства в украинскую войну. Отмечается, что пока не существует оперативных планов по отправке войск, а лишь проводятся оценки возможных планов чрезвычайных ситуаций, как крайней меры, в случае вмешательства третьих сторон в конфликт.

В сообщении отмечается, что пока нет оперативных планов по отправке войск в Украину, но они могут стать актуальными в случае привлечения третьих сторон к конфликту.

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