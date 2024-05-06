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Конгрессмен Хаким Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт, если Украина «падет»

10:45, 6 мая 2024
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис допустил возможность отправку войск США в Украину
Конгрессмен Хаким Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт, если Украина «падет»
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Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Украина падет, то США, вероятно, придется вмешаться в конфликт «не только деньгами, но и военными». Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», – сказал он.

Конгрессмен убежден, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование российской агрессии.

Хаким Джеффрис напомнил, что сначала россия вторглась в Грузию, затем оккупировала Крым.

«Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим владимиру путину добиться успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет», – заявил Джеффрис.

Также НАТО установило «красные линии» для вмешательства в войну в Украине.

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