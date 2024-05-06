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За 5-8 тысяч долларов «находил» тяжелые болезни у здоровых военнообязанных: в Киеве сообщено о подозрении врачу

11:20, 6 мая 2024
Врач за деньги оформлял заведомо ложные выводы и выписки о наличии тяжелых заболеваний у военнообязанных, которые использовались ими при прохождении ВВК и получения вывода о непригодности к военной службе.
За 5-8 тысяч долларов «находил» тяжелые болезни у здоровых военнообязанных: в Киеве сообщено о подозрении врачу
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Сообщено о подозрении заведующему эндокринологическим отделением одной из больниц Оболонского района столицы. Он за деньги «находил» у здоровых военнообязанных тяжелые болезни. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении заведующему эндокринологическим отделением одной из больниц Оболонского района города Киева в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины путем устранения препятствий, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч .3 ст. 332 УК Украины», — говорится в сообщении.

Установлено, что врач за деньги оформлял заведомо ложные выводы и выписки о наличии тяжелых заболеваний у военнообязанных мужчин, которые использовались ими при прохождении военно-врачебной комиссии и получении вывода о непригодности к военной службе. Это давало возможность мужчинам пересечь государственную границу Украины в условиях военного положения.

По данным следствия, указанный врач работал в составе преступной группы медработников и посредников, помогавших мужчинам с оформлением документов о непригодности к военной службе. Стоимость таких «услуг» составила от 5 до 8 тыс. долларов США. Воспользовалось ими более 20 «уклонистов».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, что другим 6 участникам вышеуказанной преступной схемы, среди которых директор одной из больниц Дарницкого района Киева, медсестра этой больницы и врач-хирург Государственного учреждения «Институт сердца Минздрава Украины», а также двое посредников, сообщили о подозрении ранее.

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