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В Киеве мужчина во время распития спиртных напитков жестоко убил товарища и сжег его вещи

10:28, 6 мая 2024
Злоумышленником оказался ранее не судимый уроженец Киевской области.
В Киеве мужчина во время распития спиртных напитков жестоко убил товарища и сжег его вещи
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В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в смертельном избиении товарища. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Тело 42-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружили в лесополосе Оболонского района. В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к избиению причастен знакомый погибшего, с которым он накануне распивал спиртные напитки.

В полиции отметили, что между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого нарушитель набросился на товарища и нанес ему многочисленные телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди и живота с переломами ребер и разрывами печени.

«Чтобы отвести от себя причастность к содеянному, после совершения преступления фигурант забрал у потерпевшего личные вещи и сжег их в печи», - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

Злоумышленником оказался ранее не судимый уроженец Киевской области, 1991 года рождения

Мужчине уже сообщено о подозрении, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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