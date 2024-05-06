Дети убегали из дома и попрошайничали в поисках еды: суд лишил родительских прав многодетных супругов

Родители детей не работают, употребляют алкоголь и живут на соцвыплаты.

В Киевской области многодетных родителей, который пьют и ведут асоциальный образ жизни, лишили родительских прав. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Решением суда удовлетворены исковые требования органа опеки и попечительства - Исполнительного комитета Воронькивского сельского совета Бориспольского района Киевской области о лишении родительских прав и взыскании алиментов на содержание малолетних детей 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 года рождения.

Свои требования орган опеки и попечительства мотивировал тем, что родители малолетних детей характеризуются с отрицательной стороны, на протяжении всей супружеской жизни официально не работают, постоянно злоупотребляют спиртными напитками и ведут асоциальный образ жизни. Материальное обеспечение своих потребностей и потребностей детей удовлетворяли, получая социальные выплаты семьям с детьми.

Такой образ жизни привел к постоянным побегам детей из дома, попрошайничеству в деревне в поисках пищи и разыскивания своих родителей.

С июня 2023 малолетние дети были взяты на учет, как дети оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и в настоящее время находятся в Киевском областном центре социально-психологической реабилитации «Оберіг».

Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.

С полным текстом судебного решения можно ознакомиться в ЕГРСР №359/101494/23.

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