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Діти тікали з дому та жебракували в пошуках їжі: суд позбавив батьківських прав багатодітне подружжя

10:10, 6 травня 2024
Батьки дітей не працюють, вживають алкоголь та живуть на соцвиплати.
Діти тікали з дому та жебракували в пошуках їжі: суд позбавив батьківських прав багатодітне подружжя
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На Київщині багатодітних батьків, які п’ють та ведуть асоціальний спосіб життя, позбавили батьківських прав. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Рішенням суду задоволено позовні вимоги органу опіки та піклування - Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 року народження.

Свої вимоги орган опіки та піклування мотивував тим, що батьки малолітніх дітей характеризуються з негативної сторони, на протязі всього подружнього життя офіційно не працюють, постійно зловживають спиртними напоями та ведуть асоціальний спосіб життя. Матеріальне забезпечення своїх потреб та потреб дітей задовольняли отримуючи соціальні виплати сім’ям з дітьми.

Такий спосіб життя привів до постійних втеч дітей з дому, жебракування по селу в пошуках їжі та розшукування своїх батьків.

З червня 2023 року малолітні діти були взяті на облік, як діти які опинилися в складних життєвих обставинах та на даний час перебувають в Київському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації «Оберіг».

Зазначимо, що рішення суду ще не набрало законної сили.

З повним текстом судового рішення можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/101494/23.

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