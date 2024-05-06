Практика судов
  1. В Украине

Когда и в какие сроки направляется налоговое требование

09:53, 6 мая 2024
Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения.
Когда и в какие сроки направляется налоговое требование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области напоминает сроки отправки (вручения) налогового требования.

Так, согласно п. 59.3 НКУ налоговое требование вместе с подробным расчетом суммы налогового долга направляется не ранее первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок, предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных датах и времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительной отправки (вручения) налогового уведомления-решения.

Согласно п. 59.1 НКУ, в случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят  не облагаемых налогами минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

Срок давности, определенный п. 102.4 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, что превышает сто восемьдесят не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал на обязанность Верховной Рады Украины предоставить по запросу публичную информацию, которая находится в ее владении

Обязанность Верховной Рады предоставлять по запросу публичную информацию – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на отсутствие потребности и процессуальных механизмов отступления от позиции ВС, утратившей актуальность из-за изменения законодательства

Отступление от позиции Верховного Суда после изменения нормы права, на которой такая позиция основывается, по общему правилу, не допускается.

Правительство готовит новую форму военно-учетного документа с учетом цифровизации военного учета

Не исключено, что в новой форме военный билет будет электронным.

Верховная Рада легализует заочные штрафы для мужчин, которые не стали на военный учет или не явились по повестке

За нарушение правил военного учета штрафовать смогут автоматически без составления протокола – Верховная Рада готовится принять закон в целом.

Между судами и органами прокуратуры появится электронный обмен процессуальными документами

Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между Государственной судебной администрацией и Офисом Генерального прокурора.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області