Когда и в какие сроки направляется налоговое требование

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения.

Налоговая служба в Харьковской области напоминает сроки отправки (вручения) налогового требования.

Так, согласно п. 59.3 НКУ налоговое требование вместе с подробным расчетом суммы налогового долга направляется не ранее первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок, предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных датах и времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительной отправки (вручения) налогового уведомления-решения.

Согласно п. 59.1 НКУ, в случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят не облагаемых налогами минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

Срок давности, определенный п. 102.4 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, что превышает сто восемьдесят не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

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