У Києві чоловік під час розпиття спиртних напоїв жорстоко вбив товариша та спалив його речі

Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Київської області.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у смертельному побитті товариша. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Тіло 42-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили у лісосмузі Оболонського району. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до побиття причетний знайомий загиблого, з яким він напередодні розпивав спиртні напої.

У поліції зазначили, що між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого порушник накинувся на товариша та завдав йому численних тілесних ушкоджень. Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок закритої травми грудей та живота з переломами ребер та розривами печінки.

«Аби відвести від себе причетність до скоєного, після вчинення злочину фігурант забрав у потерпілого особисті речі та спалив їх у печі» – розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Київської області, 1991 року народження

Чоловіку вже повідомлено про підозру, а суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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