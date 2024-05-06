За 5-8 тисяч доларів «знаходив» тяжкі хвороби у здорових військовозобов’язаних: у Києві повідомлено про підозру лікарю

Лікар за гроші оформлював завідомо неправдиві висновки та виписки про наявність тяжких хвороб у військовозобов’язаних, які використовувались ними при проходженні ВЛК та отримання висновку про непридатність до військової служби.

Повідомлено про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району столиці. Він за гроші «знаходив» у здорових військовозобов’язаних тяжкі хвороби. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району міста Києва в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що лікар за гроші оформлював завідомо неправдиві висновки та виписки про наявність тяжких хвороб у військовозобов’язаних чоловіків, які використовувались ними при проходженні військово-лікарської комісії та отримання висновку про непридатність до військової служби. Це давало можливість чоловікам перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

За даними слідства, вказаний лікар працював у складі злочинної групи медпрацівників та посередників, які допомагали чоловікам з оформленням документів про непридатність до військової служби. Вартість таких «послуг за становила від 5 до 8 тисяч доларів. Скористались ними понад 20 «ухилянтів».

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначається, що іншим 6 учасникам вищевказаної злочинної схеми, серед яких директор однієї з лікарень Дарницького району міста Києва, медсестра цієї лікарні та лікар-хірург Державної установи «Інститут серця МОЗ України», а також двоє посередників, повідомили про підозру раніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.