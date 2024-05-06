Практика судов
  1. В мире

Польский судья заявил, что «не согласен с политикой своей страны» и будет просить политическое убежище в Беларуси, — СМИ

14:36, 6 мая 2024
Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт хочет остаться в Беларуси и попросит убежища.
Польский судья заявил, что «не согласен с политикой своей страны» и будет просить политическое убежище в Беларуси, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что намерен просить политического убежища в Беларуси.

В частности, на пресс-конференции в Минске он отметил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить об убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что на брифинге Шмидт зачитал заявление «о сложении полномочий судьи» и заявил, что планирует просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой польских властей, которые «под влиянием США и Британии ведут страну к войне».

Шмидт сказал, что «хотел бы показать Беларусь такой, какой видит ее как иностранец» и выразил мнение, что гражданам балтийских государств стоит побывать в Беларуси и увидеть настоящую ситуацию, которую национальные СМИ вроде бы искажают.

Он назвал Беларусь «страной с большим потенциалом» и заявил, что у нее «очень мудрый руководитель».

Как известно, Шмидт ранее занимал разные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада утвердит продление военного положения и мобилизации до середины августа

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада примет изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада примет закон, целью является устранение излишней процессуальной преграды в виде необходимости постановления определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Задача обменов между реестром военнообязанных «Оберег» и реестрами Налоговой службы и Минюста – это актуализация данных украинцев и украинок, – Минобороны

Реестр «Оберег» взаимодействует с реестрами Налоговой службы, Министерства образования, реестром, где хранятся данные об актах гражданского состояния и другими.

Паспортные сервисы ГМС за границей возобновили выдачу готовых паспортов – но в тестовом режиме

Мужчинам за рубежом, подавшим документы на выдачу паспорта до 25 апреля, следует ожидать повторного SMS.

Верховный Суд указал на правомерность аннулирования разрешения на пользование недрами в результате недопущения должностных лиц Госгеонадра к проверке

Аннулирование спецразрешения на использование недр за препятствование в проведении проверки – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області