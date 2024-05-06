Польский судья заявил, что «не согласен с политикой своей страны» и будет просить политическое убежище в Беларуси, — СМИ

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт хочет остаться в Беларуси и попросит убежища.

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что намерен просить политического убежища в Беларуси.

В частности, на пресс-конференции в Минске он отметил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить об убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что на брифинге Шмидт зачитал заявление «о сложении полномочий судьи» и заявил, что планирует просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой польских властей, которые «под влиянием США и Британии ведут страну к войне».

Шмидт сказал, что «хотел бы показать Беларусь такой, какой видит ее как иностранец» и выразил мнение, что гражданам балтийских государств стоит побывать в Беларуси и увидеть настоящую ситуацию, которую национальные СМИ вроде бы искажают.

Он назвал Беларусь «страной с большим потенциалом» и заявил, что у нее «очень мудрый руководитель».

Как известно, Шмидт ранее занимал разные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

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