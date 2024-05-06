Польський суддя заявив, що «не згодний з політикою своєї країни» та проситиме політичного притулку в Білорусі, — ЗМІ

Суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт хоче залишитися у Білорусі і проситиме про притулок.

Суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт заявив, що планує просити політичного притулку в Білорусі.

Зокрема, на пресконференції у Мінську він зазначив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про притулок, оскільки не згодний з політикою своєї країни. Про це повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що на брифінгу Шмідт зачитав заяву «про складання повноважень судді» та заявив, що планує просити про політичний притулок, оскільки не згодний з політикою польської влади, яка буцімто «під впливом США і Британії веде країну до війни».

Шмідт сказав, що «хотів би показати Білорусь такою, якою бачить її як іноземець» та висловив думку, що громадянам балтійських держав варто побувати у Білорусі і побачити справжню ситуацію, яку національні ЗМІ буцімто подають викривлено.

Він назвав Білорусь «країною з великим потенціалом» і заявив, що в ній «дуже мудрий керівник».

Як відомо, Шмідт раніше обіймав різні посади у судовій системі Польщі, у тому числі очолював юридичний відділ у Національній раді суддів.

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