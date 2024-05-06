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В Дарницком районе пройдут военные учения: киевлянам напомнили о запрете фото- и видеосъемки

14:49, 6 мая 2024
Учения продлятся с 6 по 10 мая.
В Дарницком районе пройдут военные учения: киевлянам напомнили о запрете фото- и видеосъемки
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В Дарницком районе Киева с 6 по 10 мая пройдут военные учения. Об этом сообщила районная государственная администрация.

В учениях примут участие подразделения сил и средств защиты украинской столицы.

«В ходе тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения», – говорится в сообщении.

Таким образом, военные планируют повысить свои боевые способности.

Киевлянам напомнили, что делать фото или видео передвижения военных, а также публиковать их запрещено.

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