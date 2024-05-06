У Дарницькому районі пройдуть військові навчання: киянам нагадали про заборону фото- та відеозйомки

Навчання триватимуть з 6 по 10 травня.

У Дарницькому районі Києва з 6 по 10 травня відбудуться військові навчання. Про це повідомила районна державна адміністрація.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи сил та засобів оборони української столиці.

«У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння», – йдеться у повідомленні.

Таким чином військові планують підвищити свої бойові спроможності.

Киянам нагадали, що робити фото чи відео пересування військових, а також їх публікувати, заборонено.

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