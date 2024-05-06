На берегу реки Тиса нашли тело погибшего мужчины: это уже 25-й летальный случай на этом участке границы

Личность утопленника устанавливают, поскольку документы при нем не найдены.

На берегу реки Тиса обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что погибший мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Обнаружили тело пограничники Румынии со своей стороны границы.

Личность утопленника устанавливают, поскольку документы при нем не найдены.

В ГПСУ отмечают, что с начала полномасштабного российского вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время его незаконного пересечения. «В очередной раз призываем граждан избегать подобных рисков и не пренебрегать своей жизнью и здоровьем!» — подчеркнули пограничники.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, какие суммы платят уклонисты за незаконное пересечение границы.

Также в ГПСУ назвали количество мужчин, погибших при попытке незаконного пересечения границы.

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