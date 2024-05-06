На березі річки Тиса знайшли тіло загиблого чоловіка: це вже 25-ий летальний випадок на цій ділянці кордону

Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не знайдено.

На березі річки Тиса знайшли тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що загиблий – чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону.

Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не знайдено.

У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 25-ий летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину. «Вкотре закликаємо громадян уникати подібних ризиків й не нехтувати своїм життям і здоров’ям!» — наголосили прикордонники.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону.

Також у ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули при спробі незаконного перетину кордону.

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