На станции метро «Зверинецкая» в Киеве установили новые буквы, фото

На станции демонтировали старое название «Дружбы народов».

Источник фото: kyivcity.gov.ua

На станции метро «Зверинецкая» с путевых стен демонтировали старое название «Дружбы народов» и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия. Как пишут в КГГА, работы велись в ночь с 1 на 2 мая.

Один комплект названия станции «Зверинецкая» имеет 13 символов, а вес одной буквы – от 5 до 6 кг. В общей сложности для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе.

Остальные надписи должны смонтировать в одну из следующих ночей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в начале апреля новые буквы смонтировали на станции метро «Площадь Украинских Героев».

По состоянию на данный момент работы по переименованию двух станций метрополитена фактически завершены, отмечают в КГГА.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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