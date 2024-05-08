В Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от патрульных: видео

Патрульные заметили автомобиль Audi, водитель которого не пользовался указателями поворота.

В Киеве во время патрулирования в Соломенском районе патрульные полицейские заметили автомобиль Audi, водитель которого не пользовался указателями поворота при смене направления движения.

Следовательно, инспекторы решили остановить авто, однако водитель не выполнил требование полицейских, ускорился и попытался скрыться. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Правоохранители начали преследование. Когда же остановили автомобиль, у водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр с помощью прибора Драгер.

«Результат почти в 10 раз превысил норму - 1,90 промилле», - отмечают в полиции.

Следовательно, патрульные отстранили водителя от управления, составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке), а также вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.