В Киеве снесли Усадьбу Зеленских — историческое здание конца XIX века, фото

В столице снесли историческое здание конца XIX века ради новостройки.

Фото: pragmatika.media

В пятницу, 19 июля, в Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских.

«На ул. Конисского, 22 сносят Усадьбу Зеленских, 1890 г. Вызвали полицию, будем останавливать технику», - сообщил активист Дмитрий Перов.

Позже он добавил, что прибывшие по вызову правоохранители опросили эскаваторщика, но никого не задержали. По его словам, на месте исторического памятника теперь должны построить ЖК «Тургенев».

Усадьба Зеленских — деревянное, обложенное кирпичом здание, построенное в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Это одно из старейших построек улицы.

Известна она стала благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

Сооружение начали разбирать в 2021 году, но общественная огласка приостановила работы. В начале апреля 2024 Дмитрий Перов сообщил, что застройщик завесил фасад здания 1890 года информационным щитом, на котором утверждает, что историческая достопримечательность не имеет никакой исторической или архитектурной ценности, а ее сохранение - портит инвестиционный климат города.

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