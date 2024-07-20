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Поезда в Краматорск и обратно задерживаются из-за российского обстрела железной дороги

11:26, 20 июля 2024
Рейсы в Краматорск ожидают разрешения на движение.
Поезда в Краматорск и обратно задерживаются из-за российского обстрела железной дороги
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Укрзализныця сообщает о значительных задержках поездов, следующих в Краматорск Донецкой области и в обратном направлении, в связи с атакой российских войск по железнодорожной инфраструктуре. Рейсы в направлении Краматорска ожидают разрешения продолжить движение, поэтому прибытие задерживается. То же касается обратных рейсов из Краматорска, которые будут отправлены позже.

Пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова успешно завершены, однако работы на поврежденных участках пути еще продолжаются. Из-за этого ряд поездов следует с задержками. Актуальный статус рейсов можно проверить на портале uz-vezemo.uz.gov.ua.

Укрзализныця обращается к пассажирам, которые находятся на борту задержанных поездов и имеют дальнейшие пересадки, с просьбой обращаться к проводникам или стюардам. Диспетчеры компании координируют все необходимые пересадки, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение пассажиров.

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