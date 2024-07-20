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Поїзди до Краматорська та назад затримуються через російський обстріл залізниці

11:26, 20 липня 2024
Рейси до Краматорська очікують дозволу на рух.
Поїзди до Краматорська та назад затримуються через російський обстріл залізниці
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Укрзалізниця повідомляє про значні затримки поїздів, що прямують до Краматорська Донецької області та у зворотному напрямку, у зв'язку з атакою російських військ по залізничній інфраструктурі. Рейси в напрямку Краматорська очікують на дозвіл продовжити рух, тому прибуття затримується. Те саме стосується зворотних рейсів з Краматорська, які будуть відправлені пізніше.

Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова успішно завершено, проте роботи на пошкоджених ділянках колії ще тривають. Через це низка поїздів прямує з затримками. Актуальний статус рейсів можна перевірити на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.

Укрзалізниця звертається до пасажирів, які перебувають на борту затриманих поїздів і мають подальші пересадки, з проханням звертатися до провідників або стюардів. Диспетчери компанії координують всі необхідні пересадки, щоб забезпечити комфортний та безпечний рух пасажирів.

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