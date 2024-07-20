Пенсія в Україні: де отримують найбільші виплати, інфографіка

Найвища середня пенсія в Україні складає понад 7 000 грн.

Фото: slovoidilo.ua

В Україні станом на початок липня зафіксовано понад 10,2 млн пенсіонерів. Про це повідомив Опендатабот з посиланням на дані ПФУ.

Зазначається, що загалом майже 4,5 млн пенсіонерів отримують пенсію меншу за 4 тисячі грн. Водночас понад половину виплат менша за 3 тисячі гривень.

Разом з тим частка пенсіонерів з пенсіями менше 4000 гривень скоротилася від 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року. 1,2 мільйона громадян отримують середню пенсію понад 10 тисяч гривень.

Середня пенсія цього року збільшилась на 8% порівняно з минулим роком завдяки індексаціям, проведеним у березні, та становить 5816 гривень.

Найвища середня пенсія у Києві — 7940,27 грн, на Житомирщині - 7255,06 грн, та на Донеччині — 7137,78 грн.

Найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільської області: 4436,41 гривень — це на 24% менше за середню по Україні.

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