Пенсия в Украине: где получают наибольшие выплаты, инфографика

Самая высокая средняя пенсия в Украине составляет более 7 000 грн.

Фото: slovoidilo.ua

В Украине по состоянию на начало июля зафиксировано более 10,2 млн. пенсионеров. Об этом сообщил Опендатабот со ссылкой на данные ПФУ.

Отмечается, что в общей сложности почти 4,5 млн пенсионеров получают пенсию менее 4 тысяч грн. В то же время более половины выплат меньше 3 тысяч гривен.

Вместе с тем, доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. 1,2 миллиона граждан получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен.

Средняя пенсия в текущем году увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен.

Самая высокая средняя пенсия в Киеве - 7940,27 грн, в Житомирской области - 7255,06 грн, и в Донецкой области - 7137,78 грн.

Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.

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