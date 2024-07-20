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В Одесской области мэр одного из городов, адвокат, регистраторы и нотариусы занимались рэкетом

11:33, 20 июля 2024
Фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Черного моря.
В Одесской области мэр одного из городов, адвокат, регистраторы и нотариусы занимались рэкетом
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В Одесской области правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая терроризировала жителей региона. Банду возглавлял глава горсовета одного из портовых городов региона, передает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Черного моря.

«Для этого участники группировки силой вынудили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.

После этого они назначили на базу отдыха своего директора, который начал искать покупателей на данный комплекс», - заявили в СБУ.

В спецслужбе отметили, когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались «отжать» у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.

Именно они должны были переоформить «отжатую» турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали главу преступной группировки – мэра – на горячем, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.

На основании полученных доказательств задержанному чиновнику сообщено о подозрении. Решается вопрос о виде меры пресечения.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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