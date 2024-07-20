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На Одещині мер одного з міст, адвокат, реєстратори та нотаріуси займалися рекетом

11:33, 20 липня 2024
Фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.
На Одещині мер одного з міст, адвокат, реєстратори та нотаріуси займалися рекетом
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На Одещині правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону, передає пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

«Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс», - заявили у СБУ.

У спецслужбі зазначили, коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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