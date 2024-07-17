Для цифровизации процесса предоставления отсрочки студентам необходимо разрешить работникам ТЦК запрашивать информацию из других реестров без разрешения человека

На данный момент работник ТЦК не может без ведома человека запросить данные из реестра Минобразования. Поэтому процесс предоставления отсрочки пока не автоматизирован. Но над решением этого вопроса работают в Минобороны. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.
Так, определенные лица, например, студенты дневной формы обучения или родители троих детей все равно должны идти в ТЦК с бумажными подтверждениями.
Впрочем, как пояснила Черногоренко в «естьВопросы», несколько десятков персональных данных и десяток служебных данных, установленных законом об «Обереге», постоянно обновляются.
«Мы делаем все, чтобы их сделать цифровыми и автоматизированными, но это работа. Мы работаем с Генштабом и это доделаем.
Сейчас по ряду данных, например, по дневной форме обучения, человек должен идти в ТЦК и показать бумажку. Но мы сейчас перестраиваем работу Генштаба и ТЦК, чтобы работник ТЦК без ведома человека мог запросить данные в реестре Минобразования, составить это знание и в дальнейшем предоставить отсрочку человеку. Я думаю, что мы это сделаем до конца лета, но это требует определенного изменения нормативно-правовой базы» - отметила она.
Следовательно, «видеть» профайл в других реестрах работник ТЦК без согласия лица сможет уже в скором времени, но для этого требуются изменения в законодательство.
При этом, по ее словам, сейчас «Оберег» уже имеет обмен с 8 реестрами.
«Это реестр актов гражданского состояния, Единый демографический реестр. Почти все данные, которые есть в реестрах по человеку, мы можем забрать из реестров» - указала Черногоренко.
Реестр «Оберег», по ее словам, будет «местом правды» о человеке. То есть, в электронном профайле будут отображаться самые актуальные персональные данные. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это 33 вида данных.
Также она рассказала, что есть идея поставить терминалы электронной очереди в ТЦК.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически сделать «выборку» наиболее подходящих людей по из возрасту или специальности, и затем вызвать их в ТЦК повестками. «Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула замминистра обороны Катерина Черногоренко.