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Для цифровизации процесса предоставления отсрочки студентам необходимо разрешить работникам ТЦК запрашивать информацию из других реестров без разрешения человека

15:32, 17 июля 2024
В Минобороны ответили, когда студентам дневной формы обучения не нужно будет идти в ТЦК с бумажками для получения отсрочки.
Для цифровизации процесса предоставления отсрочки студентам необходимо разрешить работникам ТЦК запрашивать информацию из других реестров без разрешения человека
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На данный момент работник ТЦК не может без ведома человека запросить данные из реестра Минобразования. Поэтому процесс предоставления отсрочки пока не автоматизирован. Но над решением этого вопроса работают в Минобороны. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Так, определенные лица, например, студенты дневной формы обучения или родители троих детей все равно должны идти в ТЦК с бумажными подтверждениями.

Впрочем, как пояснила Черногоренко в «естьВопросы», несколько десятков персональных данных и десяток служебных данных, установленных законом об «Обереге», постоянно обновляются.

«Мы делаем все, чтобы их сделать цифровыми и автоматизированными, но это работа. Мы работаем с Генштабом и это доделаем.

Сейчас по ряду данных, например, по дневной форме обучения, человек должен идти в ТЦК и показать бумажку. Но мы сейчас перестраиваем работу Генштаба и ТЦК, чтобы работник ТЦК без ведома человека мог запросить данные в реестре Минобразования, составить это знание и в дальнейшем предоставить отсрочку человеку. Я думаю, что мы это сделаем до конца лета, но это требует определенного изменения нормативно-правовой базы» - отметила она.

Следовательно, «видеть» профайл в других реестрах работник ТЦК без согласия лица сможет уже в скором времени, но для этого требуются изменения в законодательство.

При этом, по ее словам, сейчас «Оберег» уже имеет обмен с 8 реестрами.

«Это реестр актов гражданского состояния, Единый демографический реестр. Почти все данные, которые есть в реестрах по человеку, мы можем забрать из реестров» - указала Черногоренко.

Реестр «Оберег», по ее словам, будет «местом правды» о человеке. То есть, в электронном профайле будут отображаться самые актуальные персональные данные. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это 33 вида данных.

Также она рассказала, что есть идея поставить терминалы электронной очереди в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически сделать «выборку» наиболее подходящих людей по из возрасту или специальности, и затем вызвать их в ТЦК повестками. «Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула замминистра обороны Катерина Черногоренко.

 

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Для цифровизации процесса предоставления отсрочки студентам необходимо разрешить работникам ТЦК запрашивать информацию из других реестров без разрешения человека

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