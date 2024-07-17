Для цифровізації процесу надання відстрочки студентам необхідно дозволити працівникам ТЦК запитувати інформацію з інших реєстрів без дозволу людини

У Міноборони відповіли, коли студентам денної форми навчання не потрібно буде йти до ТЦК з папірцями для отримання відстрочки.

Станом на зараз працівник ТЦК не може без відома людини запросити дані з реєстру Міносвіти. Через це процес надання відстрочки поки не автоматизований. Але над вирішенням цього питання працюють у Міноборони. Про це розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, наразі певні особи, наприклад, студенти денної форми навчання чи батьки трьох дітей все одно мають йти у ТЦК з паперовими підтвердженнями.

Втім, як пояснила Черногоренко у «єПитання», кілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про «Оберіг», постійно оновлюються.

«Ми робимо все, щоб їх зробити цифровими та автоматизованими, але це певна робота. Ми працюємо з Генштабом і це доробимо.

Зараз по низці даних, наприклад, щодо денної форми навчання, людина має йти в ТЦК і показати папірець. Але ми зараз перебудовуємо роботу Генштабу і ТЦК, щоб працівник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю, що ми це зробимо до кінця літа, але це потребувати певної зміни нормативно-правової бази» - зазначила вона.

Отже, «бачити» профайл в інших реєстрах працівник ТЦК без згоди особи зможе вже незабаром, але для цього потрібні зміни до законодавства.

При цьому, за її словами, наразі «Оберіг» вже має обмін з 8 реєстрами.

«Це реєстр актів цивільного стану, Єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах по людині ми можемо забрати з реєстрів» - вказала Черногоренко.

Реєстр «Оберіг», за її словами, буде «місцем правди» про людину. Тобто, у електронному профайлі будуть відображатися найактуальніші персональні дані. Як раніше писала «Судово-юридична газета», це 33 види даних.

Також вона розповіла, що є ідея поставити термінали електронної черги в ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. «Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свого додаткового часу», - наголосила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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